112-nieuws: vrachtwagen gekanteld op N65 • drugsafval gedumpt in Goirle

12.21

Een bestuurder is gisteren aangehouden, omdat hij onder invloed achter het stuur zat. Hij was over zes stootbanden gereden, waarna er een doormidden brak. De bestuurder zei dat hij ze over het hoofd had gezien. De blaastest was negatief, maar uit een speekseltest bleek dat de bestuurder toch verdovende middelen had gebruikt. Een bloedtest moet aantonen wat de bestuurder had gebruikt. Hij is aangehouden en heeft een rijverbod van 24 uur gekregen.