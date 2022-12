Iets vergeten voor 't kerstdiner? Geen nood: supermarkten zijn massaal open

Wie nog niet alle benodigdheden voor het kerstdiner in huis heeft, geen nood. Op eerste kerstdag is in de meeste gemeenten in Brabant wel een supermarkt open, vaak zelfs meerdere. Op tweede kerstdag is zelfs in iedere Brabantse gemeente wel een supermarkt open.

Op eerste kerstdag kunnen alleen inwoners van Altena, Geertruidenberg, Waalre en Asten niet in een supermarkt in hun gemeente terecht. Helemaal anders is de situatie in Woensdrecht. Daar zijn tijdens eerste kerstdag juist alle zeven supermarkten open. In Son en Breugel en Laarbeek gaat het om tachtig procent van de supermarkten: vier in beide gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Openingstijden.nl. Tweede kerstdag

Op tweede kerstdag kun je in iedere Brabantse gemeente terecht voor je boodschappen. Dan zijn niet alleen in Woensdrecht alle supermarkten open, maar ook in Moerdijk, Geertruidenberg, Oosterhout, Waalwijk, Loon op Zand, Goirle, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Oisterwijk, Vught, Eersel, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Oss, Land van Cuijk, Maashorst, Bernheze, Best, Son en Breugel, Veldhoven, Valkenswaard, Someren, Helmond, Boekel, Laarbeek en Deurne. Bekijk hier hoeveel supermarkten in jouw gemeente open zijn tijdens eerste- en tweede kerstdag: