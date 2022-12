Zorgrobots krijgen kleertjes aan: 'Zo worden ze meer geaccepteerd'

Kleding ontwerpen voor zorgrobots: het is een vak apart. Studenten van het Eindhovense Summa College zijn er mee aan de slag gegaan. En het heeft zin, want mensen met dementie of met een beperking reageren anders op een robot met kleren aan. “Iemand accepteert het dan meer als een maatje,” zegt Mathijs Driessen, projectleider Summa zorg. Dat ziet ook de fabrikant van de zorgrobots, die heeft al interesse getoond in de kleding die de studenten hebben ontworpen.

Zij liet zich voor de kleding inspireren door de film Up met in de hoofdrol een oudere man. Danique ontwierp een spencer voor de robot. ”Dit is echt voor de oudere generatie. We hopen dat mensen in de leeftijd vanaf zeventig tot negentig jaar het wel zullen herkennen. Dat ze zich voelen zoals vroeger thuis.”

De zorgrobots worden ingezet in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, zorg in het ziekenhuis en bij fysiotherapie. De robot van student Joy van der Looij helpt kinderen om naar de fysiotherapeut te gaan. “We hebben een jurkje ontworpen. Hierin gaat de robot naar de fysiotherapeut toe. Dan gaat de robot sporten in het sportpakje. We denken dat onze doelgroep zo extra geprikkeld wordt zodat ze het leuk gaan vinden.”

Het ontwerpen voor robots is volgens Joy wel heel anders dan voor mensen. “Het is best lastig. De maat is heel anders. En ze hebben natuurlijk een batterij die uitsteekt. Dus we konden niet de patronen van een normaal jurkje gebruiken. Die batterij wordt ook warm dus we konden geen stoffen gebruiken die warmtegevoelig zijn. En het robotje is ook glad dus we konden geen super gladde stofjes gebruiken.”

Wie weet, dragen robotjes over de hele wereld in de toekomst kleding die in Eindhoven ontworpen is. Volgens de projectleider zou het zomaar kunnen gebeuren. “Het is zo ontworpen dat het op grote schaal uitgebracht kan worden.”