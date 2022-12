Snotterend naast oma aan de kerstdis: 'Griep kan echt gevaarlijk zijn'

Ga met kerst niet naast je opa of oma zitten als je snottert, roepen virologen op. Een oproep die klinkt alsof we weer midden in coronatijden leven. Maar de oproep gaat niet over corona, maar over de 'gewone' griep. Sinds woensdag is er volgens het RIVM officieel sprake van een griepepidemie. Volgens Jean-Luc Murk, viroloog in het ETZ in Tilburg, is het vooral een kwestie van gezond verstand gebruiken. “Je kunt niet risicovrij leven.”

Loïs Verkooijen Geschreven door

Murk merkt nu al een flinke toename van griepgevallen in het ziekenhuis. “We ontkomen er niet aan. Elk jaar kom je wel een keer in aanraking met het griepvirus. Dat werkt als een natuurlijke booster, want daardoor blijft het afweersysteem getraind in het afweren van de virusdeeltjes.” En juist door die coronamaatregelen de afgelopen drie jaar, zoals mondkapjes en afstand houden, zijn we ook onder de griepgolf uitgekomen. “Nu komen ze harder terug dan ooit. Omdat het afweersysteem minder getraind is, heeft het virus weer meer kans”, zegt Murk.

"Zeker voor kwetsbare mensen kan de griep echt gevaarlijk zijn."

Hij kan zich de oproep van virologen om niet bij oma op schoot te kruipen dan ook wel voorstellen. “Ik ben het er gedeeltelijk mee eens”, laat Murk weten. “Weet dat als je zelf ziek bent, je andere mensen kunt besmetten. En zeker voor kwetsbare mensen, kan de griep echt gevaarlijk zijn”, zegt hij. “Vaak zie je dat het afweersysteem zo druk is om het virus te bevechten, dat bacteriën juist de kans krijgen.” En dan kunnen mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Wel kun je maatregelen nemen om te zorgen dat ze minder risico lopen om ziek te worden. Wat we hebben geleerd in de coronatijd komt daar weer mooi van pas: “Je kunt voor de zekerheid wat extra afstand houden en je handen goed wassen. Als je snotterig bent kun je een mondkapje dragen." Maar dan nog is er geen garantie. Virussen kunnen namelijk ook al worden verspreid, voordat je zelf klachten hebt. Murk: "We kunnen nu eenmaal moeilijk ontsnappen aan het griepseizoen.” Om meteen alle sociale activiteiten te stoppen vindt hij dan ook aan de overdreven kant: “Je kunt niet risicovrij leven.” Dus opa en oma maar helemaal ontwijken, is volgens Murk dan ook niet nodig. “Mensen moeten vooral hun gezond verstand gebruiken. Volledig uitsluiten dat opa of oma niet alsnog ziek wordt kan niet.”

"Mensen in de kou laten staan omdat er iemand een snotneus heeft, daar ben ik geen voorstander van."