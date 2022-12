Rico Verhoeven telt af naar de première van zijn film: 'Een droom komt uit'

De film Black Lotus, waarin kickbokser Rico Verhoeven een hoofdrol speelt, is vanaf 13 april in Nederland te zien. Dat vertelde de kickbokser donderdag in RTL Boulevard. Rico speelt de hoofdrol in deze internationale actiefilm van de Bulgaarse regisseur Todor Chapkanov. “Een droom die uitkomt”, noemt de elfvoudig wereldkampioen zijn rol in de film.

Loïs Verkooijen Geschreven door

Rico zette zijn kickbokscarrière tijdelijk op pauze om de film te maken. “Het was fantastisch!”, zei hij op Instagram net na de opnames in augustus. De opnames vonden plaats op meerdere locaties in Europa, ook in Amsterdam. Rico speelt de special forces-officier Matteo Donner. Als zijn beste vriend omkomt tijdens een missie, kampt hij met een enorm schuldgevoel. In de straten en op de grachten van Amsterdam belandt hij in een eenmansoorlog met explosies, rondvliegende kogels en crashende auto's. Donner heeft daarbij maar één doel: het ontvoerde dochtertje van zijn gestorven vriend redden. Acteerdroom

Het is niet de eerste keer dat Rico Verhoeven op het witte doek verschijnt. Rico had al langer de droom om een acteercarrière te starten en schitterde tot nu toe in verschillende bijrolletjes in een paar Nederlandse producties, zoals Bon Bini Holland 3.