Geen schietpartij bij uitvaart rapper: 'Deksel kist kletterde op de grond'

Tijdens de uitvaartdienst van rapper Boechi, donderdag in Tilburg, is niet geschoten en ook niet gevochten. De melding die daar donderdag over binnenkwam bij de politie, berust op een misverstand, bevestigen de vrouw van de rapper en haar beste vriendin.

Niandy Windster-Losiabaar, de weduwe van de rapper en haar beste vriendin Tara Janssens vinden het belangrijk om te laten weten dat het allemaal heel anders is gelopen. “Er was geen schietpartij en er is ook niet gevochten”, vertelt Tara Janssens. “De besloten dienst was heel emotioneel en daar gebeurde iets wat zorgde voor paniek. Waarschijnlijk heeft toen iemand de politie gebeld.”

"In de drukte heeft iemand het deksel van de kist omgestoten."

“Er was maar tien minuten om afscheid te nemen van Ruchendell voor de kist zou worden gesloten”, legt Niandy uit. “Veel mensen stormden naar voren en er was veel emotie. In die drukte heeft iemand het deksel van de kist omgestoten en dat zorgde voor een klap. Iedereen schrok en mijn oudste zoon begon te schreeuwen.” Niandy probeerde de aanwezigen rustig te krijgen. “Ik werd boos en riep door de microfoon dat ik de politie zou bellen als ze niet rustig zouden worden.” “Ik denk dat iemand heeft gedacht dat die klap een schot was”, vermoedt Tara. “De chaos heeft zeker wel een kwartier geduurd.” Voor de dienst in het uitvaartcentrum aan de Karel Boddenweg in Tilburg heeft de familie uitvoerig overleg gehad met politie en justitie. Dit omdat er woensdag na de herdenkingsdienst in het Willem-stadion gevochten werd op de parkeerplaats.

"Er moesten ook veel mensen buiten blijven."

“Ik ken die mensen die daar ruzie hadden helemaal niet. Maar daarom hebben we donderdag aan de deur mensen moeten selecteren. Er mochten ook maar 250 mensen binnen en daardoor moesten er ook veel mensen buiten blijven”, vertelt Niandy. “De melding van een schietpartij komt zeker niet vanuit de zaal. Dus ik denk dat iemand elders die melding heeft gedaan. Ook de agent die bij de dienst aanwezig was, had niet het idee dat er geschoten was of zo. Hij zag ook wel dat er vooral veel emotie was.” Uiteindelijk kon de dienst worden hervat. De kist werd gesloten en Ruchendell Windster, zoals rapper Boechi eigenlijk heet, is daarna begraven. Zo werd het misverstand over een schietpartij donderdag gecommuniceerd:

