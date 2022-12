Brengt Omroep Brabant straks veel minder nieuws?

De kans bestaat dat u per 1 april volgend jaar (geen grap) bij Omroep Brabant flink wat nieuws niet meer zult vinden. Het kan zijn dat we dan geen melding meer maken van grote ongelukken, ontploffingen, de vondst van drugslabs of invallen bij bedrijven. We zouden u dat nieuws wel willen brengen, maar we krijgen het niet meer volgend jaar. Hoe dat zit, en waarom dat heel zorgelijk is, leg ik u graag uit.

Al jarenlang is Omroep Brabant uw betrouwbare bron voor het regionale nieuws. Wij doen ons best u dag en nacht op de hoogte te houden van wat er speelt in ons geliefde Brabant. Al dat nieuws horen we van onze verslaggevers en redacteuren uit de provincie, verzamelen we als redactie, en halen we op uit gemeente- en provinciepolitiek.

Een belangrijk onderdeel van ons nieuws is ook de berichtgeving over calamiteiten. En dan hebben we het niet alleen over ongevallen en brandjes, maar ook grotere zaken zoals invallen, overvallen, schietpartijen of andere ontwrichtende zaken die in onze provincie spelen. U vindt er talloze grote voorbeelden van op onze site en app en in onze tv- en radio-uitzendingen.

Dat soort meldingen krijgen we als redactie binnen via het zogenaamde persalarm. Dat is een systeem waarbij politie, ambulancediensten en brandweer ons journalisten een seintje sturen als ze naar iets groots onderweg zijn of er iets heel ernstigs gebeurd is.