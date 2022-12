Negen auto's beschadigd bij brand showroom: 'We bekijken of er iets speelt'

Bij de brand die vrijdagnacht plaatsvond bij AP Car Store aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven zijn negen auto's beschadigd. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend. De auto's waren geparkeerd voor de gevel van het gebouw.

Volgens een 112-correspondent zijn de getroffen auto's, die op verschillende plaatsen rond het gebouw geparkeerd waren, overgoten met brandstof en vervolgens met lucifers in brand gestoken. Hij zag op de parkeerplaats nog meerdere lucifers liggen. De eigenaar van de zaak wil niet spreken van een aanslag. Hij houdt het op brandstichting.

Ruiten sprongen

Niet alleen auto's raakten bij de brand beschadigd. Ook de showroom liep bij de brand schade op. Een paar ruiten van de showroom sprongen door de hitte. Maar de brandweer, die snel aanwezig was, kon voorkomen dat het vuur zou overslaan.

Volgens de 112-correspondent zijn de daders op camerabeelden te zien. Het zou gaan om drie mensen. "Een verdachte filmt alles met zijn mobieltje."

'Bekijken of er mogelijk iets speelt'

"We spreken deze zaterdag uitgebreid met de eigenaar van het bedrijf", laat een politiewoordvoerster weten. "We onderzoeken uiteraard de toedracht en nemen daarin ook de achtergronden van het bedrijf en de eigenaar mee om te bekijken of er mogelijk iets speelt wat enige aanleiding kan zijn geweest voor deze brand."

