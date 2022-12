Van Jezussmurf tot Mariabeer: kerststallen moeten mensen de kerk in krijgen

De kerken in Brabant moeten alles uit de kast halen om hun schaapjes met Kerstmis naar de kerk te krijgen. Zeker nu door corona de gang naar de kerk er helemaal uit is. Maar bij de Sint-Willibrorduskerk In Waalre-dorp zijn ze optimistisch. Met een ouderwetse nachtmis, een kindermis en vooral een bijzondere tentoonstelling van miniatuurkerststallen hopen ze op een volle kerk deze kerst.

De hele Kerst staan de deuren van de Sint-Willibrorduskerk of de Grote kerk, wagenwijd open. "Bij ons kun je letterlijk en figuurlijk warmte halen", zegt een opgewekte diaken Bas Leijtens (46). "We stoken beperkt zodat het niet ijskoud is, maar belangrijker nog: we maken een warme sfeer, met kaarsen en bloemen. Als mensen de deuren wijd open zien staan, komen ze toch makkelijker even naar binnen. Even naar de kerststalletjes kijken.”

De 500 miniatuurkerststalletjes staan opgesteld in grote vitrinekasten. Ze komen van iemand in het dorp die ze thuis had staan en ze aanbood. Daar hadden ze bij de kerk wel oren naar.

Uit de tentoonstelling blijkt dat werkelijk iedereen model kan staan voor Jozef, Maria en het kindeke Jezus. Zo zijn er kerstallen met beren, smurfen of zelfs een moderne variant zonder gezichten. Daarbij zijn ze ook nog eens gemaakt van de meest uiteenlopende grondstoffen, zoals riet, hout, keramiek en plastic voor de kerstsmurfen.