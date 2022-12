2400 kaarsjes voor gesneuvelde bevrijders: 'Zij verdienen een lichtje'

Een monnikenwerk op de de Canadese en Britse oorlogsbegraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Daar werden zaterdag liefst 2400 kaarsjes aangestoken, die vervolgens bij de graven werden geplaatst. "Een flinke klus, maar vergeleken met wat die mannen voor ons hebben gedaan, is dit peanuts."

Het is een traditie die de afgelopen jaren behoorlijk uit z'n voegen is gebarsten, vertelt Joris Völker, voorzitter van Lichtjes op Bergen op Zoom. "In 2016 zijn we hier begonnen met 75 lichtjes." Inmiddels worden dus álle graven van een kaarsje voorzien. "Het is een vast evenement geworden hier in de regio. In totaal verwachten we de komende dagen meer dan 1000 mensen."

Daarmee stipt Völker een belangrijk punt aan, want na twee coronajaren is er deze kerst eindelijk weer publiek welkom. "Dat is zo fijn. Vorig jaar hebben we nog wel de lichtjes geplaatst, het jaar ervoor zelfs dat niet."

Het waren pijnlijke edities, weet de voorzitter nog heel goed. "Het is zo belangrijk dat we de mensen die hier liggen in het licht blijven zetten. Even stilstaan bij wat zij gedaan hebben voor onze vrijheid."

Bij de opening van het evenement hield Völker zaterdagmiddag een speech. Daarin benadrukte hij nog eens dat het eren van de gesneuvelden actueler is dan ooit. "Ook deze Kerst zijn er ergens op de wereld lege stoelen aan tafel. Terwijl er op die plek iemand had moeten zitten, die voor onze vrijheid heeft gevochten. Die stoelen mogen we nooit vergeten."