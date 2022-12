Duizenden mensen lopen in Eindhoven fakkeltocht voor verdraagzaamheid

Het is inmiddels een lange traditie. Al dertig jaar wordt er op kerstavond in Eindhoven een fakkeltocht gelopen door de binnenstad. Ook zaterdagavond waren er duizenden mensen op de been, om in een lange stoet met brandende fakkels in de hand stil te staan bij vrede en verdraagzaamheid.

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem wees in een toespraak vooral op de gedachte achter de tocht: samen stilstaan bij het belang van tolerantie, verdraagzaamheid en respect. Hij benadrukte dat het belangrijk blijft je stem te laten horen en op te staan tegen haat en onverdraagzaamheid. Hij refereerde ook aan het incident vorige maand in Someren, waar brand werd gesticht in een beoogde crisisopvang voor asielzoekers.

Stadsdichter Iris Penning las een gedicht voor en zong een lied op een podium op het Wilhelminaplein, voorafgaand aan de tocht het centrum en scoutinggroep Johannes Vianney toonde het vredeslicht. De vlam was afgelopen week opgehaald uit Wenen.

Volgens Studio040 was de aanleiding voor de Fakkeltocht in 1992 een aanslag van rechts-extremisten op Turkse migranten in het Duitse Solingen, in de jaren negentig. Hierbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien is er jaarlijks een tocht gehouden in Eindhoven en werd dit initiatief ook in andere gemeenten, zoals Tilburg overgenomen. Corona zorgde ervoor dat er twee jaar geen fakkeloptocht is geweest.