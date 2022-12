Grote brand in flatgebouw Breda: bewoner naar het ziekenhuis gebracht

Op de vierde verdieping van een flatgebouw aan de Sterrebos in Breda is zaterdagnacht iets voor half vijf een grote brand uitgebroken. De bewoner van het appartement waar het vuur ontstond, zou met grote spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Hoe het vuur precies is ontstaan, is nog onbekend. Hoewel het om een grote brand ging, wist de brandweer te voorkomen dat de vlammen oversloegen op de andere appartementen in het gebouw, dat in totaal uit 12 verdiepingen bestaat. Wel zijn de bewoners van zeker 12 aangrenzende flats uit het gebouw geëvacueerd.

Iets voor half zes werd het sein brand meester gegeven. Nadat de brand onder controle was, werden de omliggende appartementen gecontroleerd op rook en koolmonoxide. Voor de zekerheid werden die woningen ook geventileerd.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant mensen in de buurt waarschuwde om de ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit schakelen.