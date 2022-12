112-nieuws: hond overlijdt bij auto-ongeluk • vat gedumpt in Hilvarenbeek

08.00

In een flatgebouw aan de Sterrebos in Breda is zaterdagnacht iets voor half vijf een grote brand uitgebroken. De bewoner van het appartement waar het vuur ontstond, raakte daarbij ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf appartementen rondom de woning werden ontruimd. Rond half zes gaf de brandweer het sein brandmeester. Nadat de brandweer de woningen had gecontroleerd op rook en koolmonoxide konden de meeste bewoners terug naar huis.