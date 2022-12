Kerst valt in het water dit jaar: veel regen en wind

Je kunt misschien gedroomd hebben van een witte kerst, maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Het kerstweekend verloopt herfstachtig met veel regen.

"Van winterweer is de laatste week van het jaar echt geen sprake", vertelt Raymond Klaassen van Weerplaza. Met zo'n 10 graden op beide kerstdagen is het zacht voor de tijd van het jaar, maar volgens de meteoroloog moeten we de paraplu wel bij de hand houden.



Eerste kerstdag begon droog in Brabant, maar later in de ochtend gaat het vanuit het zuiden regenen. "In de middag is het dan ronduit nat. Pas in de loop van de avond wordt het wat droger, dus al met al is het een verregende eerste kerstdag", zegt Klaassen.



Meer zon op tweede kerstdag

In de nacht is het grotendeels droog, maar ook tweede kerstdag begint buiig. "Dat is lokaler van karakter en wat kortstondiger, maar er kunnen flinke plensbuien tussen zitten. Met misschien zelfs een klap onweer."

Maandagmiddag is het grotendeels droog en kan zelfs de zon doorbreken. Als je nog een kerstwandeling wilt maken met de familie kan je dat dus beter maandag doen. "Al waait het maandag wel harder. Dan staat er een windkracht 4 tot 5", aldus Klaassen.