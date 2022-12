Deze verloskundigen werken met kerst: 'Leukste diensten van het jaar'

Terwijl de meeste mensen de feestdagen doorbrengen met familie en vrienden, zijn er ook veel mensen die moeten werken met kerst. Merijn Westbroek en Rhea Peeters werken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de afdeling verloskunde en brengen het grootste deel van hun kerst daar door. Maar dat vinden ze helemaal niet erg. "Het zijn vaak de leukste diensten van het jaar", vertelt Merijn.

Ze is nu twee jaar verloskundige in het ziekenhuis in Den Bosch en draait zondag een nachtdienst. “Ik heb de afgelopen jaren al meerdere kerstkindjes op de wereld geholpen en dat zijn altijd heel bijzondere bevallingen”, vertelt ze. “En het allerleukste moment vind ik nog als de familie langskomt. Want die komen dan vaak in hun mooiste outfits in het ziekenhuis bij de pasgeboren baby kijken.”

"De kerstsokken gaan aan en vaak neemt iedereen lekkere hapjes mee."

De saamhorigheid tussen de collega’s maakt zo'n werkdag met kerst volgens Merijn extra leuk. “Er hangt een hele fijne sfeer, iedereen is vrolijk, de kerstsokken gaan aan en vaak neemt iedereen ook lekkere hapjes mee.” Dat is ook waarom Rhea Peeters al twaalf jaar lang tijdens kerst in het ziekenhuis staat. Als verpleegkundige begeleidt ze de zwangere vrouwen tijdens en na de bevalling en helpt ze met de verzorging van de kindjes. "Het is altijd heel gezellig." Rhea zorgt er samen met een paar andere collega's ook voor dat ieder kerstkindje een cadeautje krijgt. “Iedere baby krijgt een gebreid kerstpresentje, die we zelf in onze eigen tijd maken. Dat vinden de kersverse ouders vaak heel leuk. Het is al een wonder als je met kerst een baby krijg en dan krijgen ze ook nog een aandenken.”

"Ik neem die mooie verhalen mee naar het kerstdiner.”