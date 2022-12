Vandalen blazen voor derde keer brievenbus op

In de Koebergstraat in Tilburg is zondag voor de derde keer in een week een brievenbus van PostNL opgeblazen. Iedere keer plaatst PostNL een nieuwe brievenbus, maar telkens wordt die door vandalen vernield.

Zondagavond 18 december was de eerste enorme dreun. De brievenbus op de hoek van de Koebergstraat en de Diepenbrocklaan spatte met een knal uit elkaar. De ruiten van het linker- en rechterportier van de Renault die ernaast stond geparkeerd waren eruit geblazen. Enorme knal

De dag erna, maandag 19 december, had PostNL een nieuwe bus geplaatst, maar net 24 uur later was ook die bus vernield. Op dinsdagavond klonk er weer een enorme knal en lag de brievenbus weer in stukken. De Renault zonder ramen die er nog naast geparkeerd stond had nog meer schade. Buurtbewoners gingen de daders nog achterna, maar konden de jongens niet achterhalen. Woensdag plaatste PostNL opnieuw een brievenbus op dezelfde plek. Inmiddels was de beschadigde auto weggehaald en durfde ook niemand anders meer op die plek te parkeren. Het ging dit keer vier dagen goed. Maar op Eerste Kerstdag was het weer raak. De brievenbus werd opnieuw opgeblazen. Schade

Onderzoek op internet leert dat een nieuwe bus zeker 1000 euro kost, wat inmiddels al een schade oplevert van zeker 3000 euro, in een week tijd.