PSV verkoopt Cody Gakpo voor recordbedrag aan Liverpool

Cody Gakpo maakt de overstap van PSV naar Liverpool FC. De aanvaller stond na een succesvol WK in de belangstelling van alle topclubs en kiest voor een overstap naar de Engelse grootmacht.

Gakpo kende een goed seizoen onder Roger Schmidt, maar hij beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij PSV en het Nederlands Elftal. Voor de winterstop was hij belangrijk met twaalf assists en negen goals in de Eredivisie. Bij Oranje was hij het afgelopen WK de uitblinker door in alle groepswedstrijden een doelpunt te maken.

Voor welk bedrag hij vertrekt naar Liverpool is nog niet bekend. PSV wil alleen laten weten dat het gaat om een recordtransfer. Dit zou betekenen dat er minimaal 42 miljoen euro wordt betaald. Dat was het bedrag waarvoor Hirving Lozano in 2019 vertrok uit Eindhoven.

Naast Liverpool was al langer bekend dat ook Manchester United interesse had in Gakpo. De aanvaller kiest uiteindelijk voor een overstap naar de kampioen van 2020. Afgelopen jaar liep de Engelse grootmacht de Champions League en de landstitel nipt mis. Dit seizoen kent het een teleurstellend seizoen. De topclub staat op een zesde plek in de Premier League.