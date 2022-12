NAC ontslaat trainer Robert Molenaar

NAC stuurt trainer Robert Molenaar de laan uit. Slechte resultaten in de eerste seizoenshelft hebben tot het ontslag geleid.

Volgens de club is 'het draagvlak als gevolg van het vertoonde spel' niet langer voldoende om Molenaar als trainer te houden. Molenaar is de dag na kerst mondeling ingelicht over het besluit.

NAC heeft de ambitie om in de tweede seizoenshelft deelname aan de play-offs af te dwingen. Momenteel staat NAC op de veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Een historisch dieptepunt voor de club.

Assistent Ton Lokhoff neemt de taken van Molenaar voorlopig over.