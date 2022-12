Café is bierprijs beu en stapt over naar Duits pils: 'Is veel goedkoper!'

Alles wordt duurder en ook voor een avondje in de kroeg heb je voortaan een dikke portemonnee nodig. De prijzen blijven maar stijgen en de tijd dat je voor je biertje minder dan drie euro betaalde ligt achter ons. Maar niet in Uden. Want bij café De Nachtegaal gaan de prijzen vanaf 1 januari juist omlaag. “We zijn over de grens gaan kijken”, vertelt eigenaresse Anke Wijdeven.

Rochelle Moes Geschreven door

Bij het Udense café schenken ze al dertig jaar Heineken-bier, maar die bierbrouwer verhoogde dit jaar al twee keer de prijzen. Toen Heineken aankondigde dat er na de jaarwisseling opnieuw een forse prijsstijging in het vat zit, nu van meer dan tien procent, zagen ze geen andere uitweg dan overstappen op een ander merk. Uiteindelijk is de keus gevallen op het Duitse biertje 'Zachte Premium'. "Gebrouwen in Allersheim”, vertelt Anke. “Dat is niet het allerbekendste merk, maar dat was qua prijs-kwaliteit het lekkerste biertje. En het heeft nagenoeg dezelfde afdronk als Heineken.” Hoewel ze over drank uit het buitenland invoerrechten à 9 procent moeten betalen, is het bier nog steeds een stuk goedkoper. En daardoor betalen de klanten van de De Nachtegaal vanaf volgend jaar een stuk minder. “Nu kost een biertje bij ons 2,75 euro, maar dat wordt straks 2,25 euro”, zegt Anke. Een dikke vijftig cent verschil dus. “In vergelijking met wat het in het nieuwe jaar bij andere cafés kost, zitten we bijna op een euro verschil.”

“Het is niet alleen de prijs van het bier, maar ook de energieprijzen en de loonsverhogingen”, legt Anke uit. “Als we dat allemaal moeten doorberekenen naar de klant, wordt een simpel avondje uit luxe. Dan betaal je 3,45 voor een biertje.” Anke en haar man Johan gingen op zoek naar een ander biermerk, maar in Nederland kwamen ze niet verder. Daarom gingen ze in België en Duitsland kijken. “We deden eerst onderzoek naar de biersoorten en de prijzen daarvan bij de brouwerijen. Daarna zijn we op zoek gegaan naar horecazaken die dat op hun tap hebben staan. En we hebben verschillende proeverijen gedaan.”

