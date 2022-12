Hout geveild voor het goede doel: 'Je krijgt hier een kerstgevoel van'

3e kerstdag: een houtveiling voor het goede doel en een warm huis Buurtbewoners verzamelen bij de bosschuur in Wintelre voor de houtveiling Een druk bezochte houtveiling in Wintelre Veilingmeester Thijs Offermans aan het werk Volgende Vorige 1/4 3e kerstdag: een houtveiling voor het goede doel en een warm huis

Omgevallen bomen en snoeiafval zijn dinsdagmorgen midden in de bossen in Wintelre verkocht voor het goede doel. Buurtbewoners konden bieden op het hout en de opbrengsten gaan naar Stichting Leergeld en de Voedselbank. Thijs Offermans, veilingmeester deze dag, spreekt van een succeseditie. "Dit is echt een ongelooflijk goed jaar. We hebben 5110 euro opgehaald."

Tom Berkers Geschreven door

Al 47 jaar wordt de houtveiling gehouden bij de bosschuur in Wintelre. Er lagen 33 grote stapels hout klaar van 2 tot 4,5 kubieke meter. Het ging om omgevallen bomen of snoeiafval. Bij de veilig was een kampvuur, waar ruimte was voor koek en zopie. “Je krijgt hier echt een kerstgevoel van. Het is mooi dat we de goede doelen wat toe kunnen steken door dit evenement.”

Tientallen buurtbewoners, van jong tot oud, kwamen af op de veiling. Om te zorgen dat het hout niet voor een te laag bedrag de bossen uit ging, was er altijd een minimale houtprijs vanaf waar geboden kon worden. “Er wordt flink geboden. Sommige stapels gaan weg voor 150 euro en andere weer voor 200 euro", aldus een tevreden veilingmeester. Offermans merkte dat er dit jaar meer geboden werd dan andere jaren. “Ik heb het gevoel dat mensen meer bieden door de energiecrisis en inflatie. Mensen beginnen sneller met een hoog bedrag en gaan langer door."

Terwijl Offermans nog hard aan het werk was om de laatste houtstapels voor een mooie prijs te verhandelen, gingen de eerste kopers het bos in om het hout op te halen. “Elk jaar haal ik twee stapels met hout. Normaal doe ik dit met mijn schoonvader, maar die heeft een nieuwe heup. Vandaag ben ik met twee vrienden uit Eindhoven. Ziet de stad ook eens hoe het hier op het platteland gaat", zegt een van de kopers. Steven Kraaijeveld is wethouder in de gemeente Eersel. Na de veiling mocht hij het opgehaalde bedrag bekendmaken, 5110 euro. “De opbrengsten van de veiling maken niet het verschil voor de goede doelen, maar ze krijgen vooral meer aandacht en bekendheid. Maar ook met het geld kunnen ze goede dingen doen.” Een van de goede doelen van dit jaar was de Voedselbank. Paul Maas was er namens zijn organisatie bij en hij mocht het hoge bedrag in ontvangst nemen. “Ik had dit niet verwacht! We kunnen met dit bedrag net wat extra’s doen.”