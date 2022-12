'Rund um Hause' wordt de nieuwe vakantietrend door krimpende portemonnee

Dure boodschappen, hoge energierekeningen en andere vormen van inflatie halen een flinke hap uit ons vakantiebudget. En daarom gaan we komend jaar minder ver van huis en laten we de dure attracties vaker links liggen. Althans dat voorspelt Goof Lukken, vrijetijdsdeskundige en docent aan de Breda University of Applied Sciences. Navraag leert dat attractieparken (nog) geen plannen hebben om met kortingsacties mensen te verleiden tot een bezoek.

Lukken schrijft dit in zijn jaarlijkse vooruitblik op de komende vrijetijdstrends.

"De inflatie heeft grote invloed op ons vakantiegedrag; dat zien we nu al aan de bestedingen. Onze budgetten worden lager, dus houden veel mensen minder geld over om aan vakantie te besteden. Grote meerdaagse rondreizen in het buitenland worden echt iets voor de happy few", licht Lukken toe.

In plaats daarvan blijven we dichter bij huis of zelfs helemaal thuis. Gekscherend ook wel 'Rund um Hause' genoemd, maar er is intussen een nieuwe term voor. Lukken: "Ja, de 'staycation' . Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen - omdat we vooral binnen moesten blijven - geïnvesteerd in hun huis. En met alle digitalisering kunnen we nu ook veel entertainment in huis halen."

Ook gaan we op zoek naar gratis of goedkope bestemmingen in de buurt. "Hierbij is te denken aan wandelen en fietsen, wel met bijpassende belevingsroutes, zoals ‘ De zwarte Kaat’ bij Bladel. Maar ook aan bezienswaardigheden, zoals kerken, kastelen of monumenten.

Lukken verwacht dat attracties en recreatiebedrijven zullen gaan inspelen op de smallere beurs. "Die bedrijven moeten toch echt bewuster naar hun prijzen gaan kijken. Ze zullen weer kortingen moeten gaan aanbieden, zoals vroegboek-korting en spaaracties in samenwerking met supermarkten."