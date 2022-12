NAC is koploper als het gaat om het verslijten van trainers: 12 in 10 jaar

Op de ranglijst van eerste -en eredivisie eindigt NAC al jaren niet meer bovenaan. Maar op één lijstje scoren de Bredanaars het beste van alle Brabantse clubs. Maar liefst 12 trainers werden in tien jaar tijd versleten en daarmee prijkt NAC onaantastbaar bovenaan.

Robert Molenaar is de laatste trainer die de deur achter zich dicht mag trekken. Hij zat er nog maar vijf maanden en haalde net de kerst, maar veel coulance had het bestuur niet met hem hoewel onder Molenaars leiding deze maand nog van aartsrivaal Willem II gewonnen werd. NAC staat veertiende en dus kan Molenaar vertrekken.

Als hij goed naar de trainershistorie van de club had gekeken, had hij al geweten dat hem geen lang en gelukkig leven beschoren was. Edwin de Graaf ging hem voor en die hield het ook nog geen jaar vol. De andere gesneuvelden: Maurice Steijn, Peter Hyballa, Willem Weijs, Ruud Brood, Mitchell van der Gaag, Stijn Vreven, Marinus Dijkhuizen, Eric Hellemons (twee keer), Robert Maaskant, Nebosja Gudelj.

Van dit lijstje is Vreven de enige die het langer dan een jaar volhield al is 1,5 jaar ook nog geen bijzonder lang dienstverband.

PSV

Ter vergelijking: topclub PSV versleet maar zes trainers in tien jaar tijd. Met name Philip Cocu hield het jaren vol en het lijstje met coaches bestaat verder uit Dick Advocaat, Van Nistelrooij, Roger Schmidt, Ernest Faber en Mark van Bommel.

Hoop voor de toekomst: dat sentiment overheerst iedere keer als ergens een nieuwe trainer wordt benoemd. Het gaat vaak gepaard met langdurige contracten. Maar de praktijk is weerbarstig. Zowel Willem II, FC Eindhoven als Top Oss versleten tien trainers in tien jaar tijd. En dan stond bij de Tilburgse club Jürgen Streppel nog vijf jaar aan het roer. Een kleine kanttekening: Danny Landzaat en Gery Vink zaten er beiden maar een paar dagen, om de club gelegenheid te geven om een 'permanente' trainer te vinden. Datzelfde geldt bij FC Eindhoven voor Pascal Maas.

RKC

Bij FC Den Bosch en Helmond Sport zijn trainers iets zekerder van een baan (9 trainers in 10 jaar tijd), al stonden dit kalenderjaar alweer drie verschillende coaches (Bob Peeters, Tim Bakens, Sven Swinnen) voor de groep in Helmond. Beter doet RKC het, dat zeven trainers versleet inclusief Erwin van Breugel die maar een weekje aan het roer stond.

De conclusie: een nieuwe trainer kan beter geen huis kopen in de gemeente van zijn 'nieuwe' werkgever of het moet in Waalwijk zijn.