Alle spullen van kringloopwinkel Valkenswaard gaan gratis naar minima

Stapels kleren, boeken en een aantal banken: alle spullen van de kringloopwinkel in Valkenswaard worden donderdagavond gratis weggeven aan mensen die het financieel zwaar hebben. De winkel gaat verdwijnen en is overgenomen door Rob Jansen, die er een hengelsportzaak van gaat maken. "Er zijn zo veel mensen die het slecht hebben, die geef ik liever gratis deze spullen dan dat ik het nog voor een paar duizend euro ga verkopen."

De kringloopwinkel in Valkenswaard sluit donderdag voorgoed de deuren. Rob heeft het pand overgenomen en tovert het om tot een nieuwe winkel. Maar tot die tijd zit hij met heel veel tweedehands spullen. "Ik heb bij de overname ook betaald voor de inboedel", vertelt hij.

Handig is misschien anders, maar hij nam het voor lief. "Ik was op zoek naar het juiste pand in Valkenswaard, dat heb ik nu."