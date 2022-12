Zoveel vuurwerk mag je hebben: ‘Maar ik zou er niet naast willen wonen'

Nog even en dan gaat de vuurwerkverkoop van start. Na twee oudjaarsavonden zonder vuurwerk vanwege corona, schiet er op 31 december waarschijnlijk meer dan ooit de lucht in. Maar niet alles is dit jaar meer toegestaan. En er zit een maximum aan hoeveel je in huis mag hebben. Wat zijn de regels precies, en hoe veilig is het eigenlijk om vuurwerk in huis op te slaan?

Rochelle Moes Geschreven door