Ouders Sanne en Hebe: 'We moeten door zonder onze dochters'

De ouders van Sanne en Hebe kunnen nog altijd niet volledig bevatten dat de twee zijn omgekomen bij een ongeluk. In een verklaring die ze woensdag naar buiten brachten, willen ze iedereen bedanken voor de massale steun die ze hebben gekregen tijdens de verdwijning van het 10-jarige meisje en haar 26-jarige begeleidster.

"Wij zullen door moeten met onze levens waarin we onze dochters voor altijd zullen missen", schrijven ze. "We moeten door zonder Sanne's altijd brede glimlach en liefdevolle aandacht voor iedereen om haar heen. Ze had nog zoveel mooie plannen. Hebe heeft in haar korte leven heel veel mensen geraakt, hen iets geleerd en pure liefde gegeven. We zullen zonder ons bijzondere kindje en zusje moeten leven." Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat het onderzoek naar de oorzaak van de dood van de twee is afgerond. Er werd al sterk rekening mee gehouden dat Sanne en Hebe door een noodlottig ongeluk om het leven kwamen, het onderzoek heeft dit nu officieel bevestigd. Eind oktober werd dagenlang gezocht naar Hebe uit Vught en haar begeleidster Sanne uit Den Bosch. De twee verdwenen spoorloos toen ze met de auto vanuit Raamsdonksveer waren vertrokken. "Toen onze zo geliefde Sanne en Hebe vermist bleken, was onze angst, onzekerheid en verdriet enorm", schrijven de ouders. Met man en macht werd gezocht naar Sanne en Hebe. Hulpdiensten, veteranen, familie en onbekenden zochten mee en waren vastberaden ze te vinden. "Dat ze dat deden, zo massaal, raakt ons diep. Wat zijn we dankbaar voor de volharding die ze toonden."

Enkele dagen na hun verdwijning werden Sanne en Hebe gevonden in de auto die in het water lag bij knooppunt Empel bij Den Bosch. Verkeersspecialisten van de politie hebben sindsdien uitgebreid onderzocht hoe ze precies om het leven kwamen. Een noodlottig ongeval, luidt de eindconclusie van het OM. Het onderzoek is daarmee afgerond, maar de familie blijft nog met vragen achter. "Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze oorzaak van het ongeluk was en hoe het ongezien kon gebeuren. Dat maakt dat we het nog niet volledig kunnen bevatten."

