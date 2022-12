K3-avontuur voor Diede nu echt voorbij: ‘Eer dat ik alsnog de kans kreeg'

Het waren zeven mooie weken voor Diede van den Heuvel uit Someren, maar nu moet ze dan toch echt afscheid nemen van K3. Diede was de tijdelijke vervanger van de zwangere Hanne, maar die is inmiddels bevallen en dus houdt het avontuur hier definitief voor haar op. “Ik had het niet willen missen”, zegt ze.

In een vol theater in Breda stond Diede voor het laatst op het podium met Marthe en Julia. “Het is moeilijk dat dit de laatste show was, want je bouwt in zo’n korte tijd toch een goede band op”, vertelt ze. “Maar ik ben heel blij dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Het is echt een droom die is uitgekomen.”

Diede verloor op 27 november vorig jaar de zoektocht K2 zoekt K3. Hoewel ze de grote favoriet was, werd niet zij, maar Julia de opvolgster van Klaasje Meijer. Dat Diede iets meer dan een jaar later opnieuw afscheid moet nemen geeft haar een dubbel gevoel. “Dit was wat ik stiekem altijd hoopte, maar dat was na K2 zoekt K3 klaar. Dus dat ik überhaupt deze kans heb gekregen is een hele grote eer. Maar nu ik heb geproefd hoe het is om K3 te zijn, is het een nog grotere teleurstelling dat het ophoudt.”

Toch blijft de Somerse positief en verklapt ze dat er snel weer nieuwe deuren zullen openen. Of dat bij Studio100 is kan ze nog niet zeggen. “Ik ga nu eerst even rust pakken en me daarna focussen op mijn solocarrière. Wie weet is dat bij Studio100, wie weet ergens anders. Maar dat horen jullie binnenkort.”