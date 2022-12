Rouwkaarten en pakketjes verkeerd bezorgd: huizen krijgen andere straatnaam

Rouwkaarten die door de verkeerde brievenbus vallen en stapels pakketjes aan de foute deur. Het drijft de bewoners van de Burgemeester Pankenstraat 20 in Mierlo soms tot wanhoop. Nu krijgen zeven huizen een andere straatnaam maar daarmee is de kous nog niet af.

Marvin Hop Geschreven door

Zeven huizen van de Burgemeester Pankenstraat staan straks aan het Burgemeester Berkhouthof. Daar is jarenlang getouwtrek tussen bewoners en gemeente aan voorafgegaan. Dat zit zo. De kronkelige Burgemeester Pankenstraat kreeg aan het begin van de eeuwwisseling vijf nieuwe woningen erbij. Die staan aan een 'uitsteeksel' van de straat, beginnend vanaf nummer 20. De nieuwe huizen werden voorzien van de huisnummers 20 A tot en met E. Verder nummeren naar 22 en verder kan niet omdat die adressen al vergeven zijn aan andere huizen verderop in de straat.

Huidige situatie in de straat

Zo ziet de familie Van der Westen het telkens met lede ogen aan als er een pakketbezorger voor de deur staat. "Dan hebben ze een pakket of brieven voor een van de vijf woningen. Maar staat erbij dat ze het moeten afleveren op nummer 20. Dus krijgen wij alles voor de deur." Het is een doorn in het oog voor het echtpaar. Ze zitten lichtelijk geëmotioneerd aan de eettafel als ze hun verhaal vertellen. Zo had een van de buren nieuwe tegels besteld die bij Cor en Toos van der Westen voor de deur werden gezet. "Ik heb gezegd dat ze alles maar weer moesten inladen, want ze waren afgeleverd aan de verkeerde deur." Tot overmaat van ramp komen er nu vier nieuwe huizen bij in de straat. "Verkeerd bezorgde brieven en pakketten van vijf buren is al veel, laat staan dat er nog eens vier bijkomen", verzucht Toos. De familie Molenkamp woont op 20E en is ook niet blij met de situatie. "Ik vind dit zo vervelend voor Cor en Toos. Wij willen ook al lange tijd een oplossing voor dit probleem." Jan Molenkamp legt uit dat er verschillende gesprekken zijn geweest met de gemeente Geldrop-Mierlo. Dat heeft nog niet geleid tot een permanente oplossing. "Het is een soort kastje-muur verhaal. Er worden allemaal dingen besloten, vervolgens wordt dat weer omgegooid." Zo had de gemeente volgens Molenkamp eerst het idee om de nieuwe huizen ook weer letters mee te geven. Mogelijk zou er een ontsluiting naar een doorgaande weg komen maar dat bleek later niet mogelijk. Nu is een andere straatnaam als oplossing gekozen. "Dat is fijn voor ons", zegt Molenkamp. Maar die baalt van de situatie bij zijn buurman Cor van der Westen.

Toekomstige situatie

In de nieuwe plannen voor het Burgemeester Berkhouthof worden de huizen van Cor en zijn buurman bij het nieuwe hofje getrokken. Daar is Cor woedend over. "Onze woningen zijn ouder en horen qua zicht duidelijk niet bij de nieuwgebouwde woningen."

"Het is net een soapserie hier in de straat."