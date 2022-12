Tienduizenden euro's opgehaald voor uitvaart gezin dat omkwam bij ongeluk

In een dag tijd is ruim 37.000 euro opgehaald voor de uitvaart van drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk dat maandag gebeurde in Rotterdam. Na een frontale botsing tussen twee auto's overleed een gezin: een man (36) uit Helmond, vrouw (35) uit Spijkenisse en hun 7-jarige dochter. De man die in de andere auto zat is opgepakt en blijft twee weken langer vastzitten. Hij ligt nog gewond in het ziekenhuis.

Familieleden van het omgekomen gezin zijn een doneeractie gestart. Het doel was 30.000 euro, maar volgens regionale omroep Rijnmond ging de teller daar binnen een dag tijd al ruimschoots overheen. "Op Tweede Kerstdag zijn in de bloei van hun leven, op weg naar werk, onze familieleden Rinold, Michelle en hun dochtertje Rinaigela uit het leven gerukt", is te lezen op de doneerpagina. De actie is opgezet, omdat het gezin geen uitvaartverzekering had. "Wij willen hen de uitvaart geven die zij verdienen en willen daarom 30.000 euro ophalen voor een waardig en mooie uitvaart!" Het ongeluk gebeurde maandagochtend op de Groene Kruisweg ter hoogte van de A15 bij de afrit Charlois. Twee auto's botsten op elkaar. Het gezin zat in één auto, de verdachte in de andere. Hulpdiensten probeerden de Helmonder tevergeefs nog te reanimeren. De vrouw en het kind waren direct overleden. De verdachte, een 28-jarige Hagenaar, wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeluk en het rijden onder invloed. Uit onderzoek tot nu toe blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat hij met hoge snelheid door rood reed en onder invloed van alcohol was. Hij botste daarna op de auto waar het gezin in zat. LEES OOK: Man die Helmonder doodreed verdacht van rijden onder invloed