Drukte bij vuurwerkwinkels: 'Mensen zijn blij dat ze weer los mogen'

Na twee jaar met een vuurwerkverbod mogen we deze jaarwisseling weer knallen. Donderdag startte de vuurwerkverkoop in Nederland en in veel winkels is het druk. "Gemiddeld rekenen mensen voor 500 euro af."

Malini Witlox Geschreven door

Hoewel je nu ook in Nederland weer vuurwerk kunt kopen, kiezen veel klanten toch voor een Belgische winkel. Bij Zena Vuurwerk in Baarle-Nassau is het een komen en gaan van klanten. "We mogen hier het hele jaar door vuurwerk verkopen, maar dit zijn wel de drukste dagen", zegt vuurwerkhandelaar Gijs ten Velde. Het is minder druk dan vorig jaar toen in Nederland nog geen rotje mocht worden verkocht. "Maar het is wel drukker dan in 2019, voor corona. Mensen zijn blij dat ze weer een keer lekker los mogen. Met name compounds zijn populair. Dat zijn grote dozen met één lont, waar verschillende soorten vuurwerk inzit. Je steekt het één keer aan en je kan er lekker lang naar kijken."

Vuurwerkhandelaar Gijs ten Velde. (foto: Omroep Brabant).

Knalvuurwerk is uit zwang, merkt Ten Velde. "Mensen kopen steeds vaker siervuurwerk, klanten komen overal vandaag. Ik had vanochtend iemand uit Texel, maar er komen ook mensen uit Zuid-Limburg en Groningen. Misschien is dit wel het laatste jaar dat in Nederland vuurwerk wordt afgestoken als er een landelijk verbod komt. Mensen nemen het er even van, ze willen graag dat hun kinderen dit ook een keer meemaken. Mensen rekenen gemiddeld voor 500 euro aan vuurwerk af."

'Vorig jaar gingen alle inkomsten naar de Belgische staatskas'

Bij Vet Vuurwerk in Roosendaal komen veel mensen vuurwerk ophalen dat ze vooraf online hebben besteld. Vuurwerk mag hier maar een paar dagen per jaar worden verkocht, de rest van het jaar moet eigenaar Rinaldo Matthijssen het hebben van felicitatiekaarten, boeken en loten. De kantoorboekhandel annex vuurwerkwinkel is klein. Mensen die een bestelling op komen halen, krijgen vooraf een tijdstip waarop ze welkom zijn.

Rinaldo Matthijssen van Vet Vuurwerk (foto: omroep Brabant).