FC Den Bosch strikt Brit (30) van Arsenal als nieuwe technisch manager

Yousuf Sajjad is de nieuwe technisch manager van FC Den Bosch. De 30-jarige Brit komt over van Arsenal, waar hij de afgelopen vier jaar verantwoordelijk was voor de doorstroming van talenten uit de jeugdopleiding richting het eerste elftal. Sajjad werkte eerder ook bij Chelsea.

"Ik heb de laatste weken veel gesproken met de aandeelhouders over onze plannen voor de toekomst", zegt Sajjad. "We willen ons graag kwalificeren voor de play-offs om uiteindelijk kans te maken op Eredivisievoetbal."

Kwestie van tijd

"We weten dat er vanuit voetballend en zakelijk oogpunt een kloof is die moet worden opgevuld", vervolgt de Brit. "Dat gaat niet van de ene op de andere dag en het zal tijd kosten om dit op te bouwen. Maar we zitten op één lijn over de stappen die we willen zetten om dit te bereiken."

Sajjad is als technisch manager de opvolger van Jan Gösgens, die in een adviserende rol op technisch vlak wel actief blijft bij FC Den Bosch. De Bosschenaren staan op dit moment op de vijftiende plek in