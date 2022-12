Verlaat kerstwonder: ontsnapte sneeuwuil na weken teruggevonden

Een verlaat kerstwonder. Zo kun je de vondst van een vermiste sneeuwuil in Berlicum wel noemen. Het dier ontsnapte een paar weken geleden bij Dierenpark Amersfoort. Toen hij een paar dagen later nog niet was gevonden, vreesden de verzorgers het ergste. De tamme uil was vast dood. Maar nu dook de vogel dus op in Brabant.

"We kregen een telefoontje van mensen die hem hadden gezien", vertelt Ans van Kollenburg van de Dierenambulance Den Bosch. "Zij vertelden donderdag dat hij al een gans en twee eenden had opgegeten. Ze hebben hem gevangen en ons gebeld."

De herkomst van de tamme uil, de soort is bekend van de Harry Potter-films, werd na wat onderzoek herleid naar de dierentuin in Amersfoort. Die ligt hemelsbreed grofweg 55 kilometer van Berlicum vandaan. "Een verzorger komt de sneeuwuil vanavond halen. Ze waren echt verbaasd dat die hier terecht was gekomen en nog leefde", aldus Van Kollenburg.

Dat bevestigt een woordvoerder van het dierenpark. "De sneeuwuil leeft niet in ons land. Hij ontsnapte toen hij van een handeling in het dierenverblijf schrok. De eerste dagen is volop gezocht, daarna dachten we dat de uil dood was. Misschien heeft 'ie onderweg naar Berlicum ergens een tussenstop gemaakt. We zijn in ieder geval erg blij dat hij weer gevonden is. Een klein wondertje."