Brabanders zijn de grootste pornoliefhebbers: ‘Komt door onze gezelligheid’

Brabant is de meest hitsige provincie van Nederland. Dat blijkt uit een peiling van Hart van Nederland onder 40.000 panelleden. 46 procent van de Brabanders kijkt porno en daarmee staan we in ons land stijf bovenaan.

Rochelle Moes Geschreven door

Voor de meeste Brabanders komt de uitslag niet als een verrassing, blijkt als de verslaggever van Omroep Brabant de straat opgaat in Tilburg. “Het zit in de mensen. De vrolijkheid en de joligheid”, zegt een man. “Gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en daar hoort dus ook seksualiteit bij”, zegt een vrouw. “Nee, dat verbaast mij helemaal niks”, zegt een jongen die van boven de rivieren komt en sinds een jaar of drie in Brabant woont. “Om een beetje geil te worden moet je dicht bij elkaar komen en dat heb je hier wel”, lacht hij. Met de zin “Brabant is de geilste provincie van Nederland” opende onze verslaggever het gesprek. Waar de één deed of hij dat niet helemaal goed verstaan had, reageerde de ander dolenthousiast. “Geweldig toch. We zijn dus heel gezond bezig hier”, zegt een vrouw.

Ook het Brabantse pornomodel Feya Fern (21) staat er niet helemaal van te kijken. Ze verdient geld door foto’s en video’s te plaatsen op het platform OnlyFans. “Ik was laatst aan het kletsen met wat fans en die kwamen toevallig uit Brabant”, vertelt ze. “Toen er nog meer fans bijkwamen bleek dat ook die uit Brabant kwamen. Maar of dat toeval was weet ik niet”, lacht ze. LEES OOK: Studente Feya (20) heeft geen studieschuld want ze is ook pornomodel