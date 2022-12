Gerard brengt 42 generatoren naar Oekraïne: 'Was heel emotioneel'

Gerard Gielen uit Breda heeft een paar bijzondere dagen achter de rug. Samen met drie vrienden reed hij naar Lviv in Oekraïne om een lading generatoren te brengen. Een groot deel van de stad zit daar zonder stroom. "Ze waren ons zo dankbaar, het was heel emotioneel."

Gerard is docent aan de Breda University of Applied Sciences (BUas) en vertelde de Oekraïense student Yana Kyrylyuk over zijn plan. "Toen kreeg het verhaal plotseling een hele andere wending. Ze was zo blij dat we gingen, dat we een inzamelactie zijn gestart." In totaal werd 14.000 euro opgehaald. "Oekraïense studenten hebben staan flyeren op feesten. Heel veel studenten en een aantal bedrijven hebben geld gedoneerd."

Het idee om generatoren naar het door oorlog getroffen land te brengen, ontstond afgelopen zomer. Toen Gerard las dat energiecentrales werden gebombardeerd, besloot hij dat hij iets wilde doen. "Mijn goede vriend Fred heeft een generator staan, dus we dachten als we er nou twee of drie meenemen, is het al goed."

Gerard, Fred Kramer, Ruud Benard en Tom Rops zijn vrijdagochtend om zeven uur begonnen aan de lange rit terug naar Nederland. "We zijn door de politie en Oekraïners naar de grens begeleid", vertelt Gerard als hij net Polen inrijdt. "Dankzij een bedankbrief van het Ministerie van Defensie kregen we voorrang bij de grens. Er stond een wachttijd van zo'n zes uur, dus dat was fijn", vertelt hij.

Eenmaal aangekomen in Lviv, werd de groep opgewacht door student Yana en haar vader. "Ze was een week eerder al naar haar ouders gegaan. We hebben bij haar familie alle generatoren uitgeladen en die worden vanuit daar verspreid. Het was een fijne ontvangst. Iedereen was zo ontroerd."

Gerard vertelt dat de laatste kilometers het zwaarst waren. "We wisten van tevoren dat de grens tussen Polen en Oekraïne overgaan zwaar zou worden. Na een paar uur zijn we er uiteindelijk goed doorheen gekomen. Sommige mensen staan daar echt dagen te wachten."

De Bredase uitzendorganisatie Ik Blink Groep heeft de mannen voorzien van twee bussen en betaalt de benzine. De vier mannen vertrokken meteen na kerst. "We hebben er twee dagen over gedaan. Onderweg hebben we nog geslapen bij de ouders van Mattheus, een Poolse student aan de BUas. Het is ontroerend hoeveel hulp we hebben gekregen."

De generatoren gaan naar onder meer naar het leger. "De soldaten hebben het hard nodig. Met één generator kunnen ze ongeveer een kilometer loopgraaf voorzien van elektriciteit." Ook straten in Lviv kunnen worden verlicht met de generatoren. "Alle straten in het centrum van Lviv staan vol met die dingen, je hoort op straat alleen maar gepruttel van generatoren."

Gerard vertelt dat ze na een gezellige avond met de familie, plotseling nog terug de realiteit werden ingeslingerd. "We werden wakker van een harde knal. Later bleek dat op 2 kilometer van waar we sliepen, een bom was ingeslagen in een huis. Dan besef je je weer dat je in oorlogsgebied zit."

Vrijdagochtend zitten de mannen weer in de auto terug. Zaterdagmiddag verwachten ze weer aan te komen in Breda. Gerard kijkt al met al terug op een bijzondere paar dagen. "Het was echt een levensveranderende ervaring."