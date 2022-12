Hier moet je op letten als je een nieuwjaarsduik gaat doen

Op meerdere plekken in Brabant kun je zondag een nieuwjaarsduik doen. Als jij dit van plan bent, zijn er een aantal dingen waar je goed op moet letten. Angélique van der Vloet, eigenaar van Focus op Fit in Goirle, geeft tips.

De meeste mensen zullen een kleine kater hebben als ze het water induiken. Dat is alleen niet zo verstandig, vertelt Angélique. “Je ademhaling en vochtbalans is dan slecht. De vraag is dus of een nieuwjaarsduik überhaupt verstandig is.”

Als je voorbereiding helemaal goed is, kan je eindelijk het water in. Daar heeft Angélique nog wel een belangrijke tip voor, want veel mensen maken daar namelijk een fout. “Je moet als het startschot gaat niet als een bezetene het water in rennen. Laat je niet meeslepen door het moment, maar luister rustig naar je lichaam.”

Een andere tip om het koude water te trotseren is ademhaling. “Zorg dat je ademhaling laag is. Adem richting je buik. Voor je het water in gaat kun je even je handen op je buik leggen op die manier creëer je bewustwording.”

Het voelt misschien wat onwennig, maar doe bij een nieuwjaarsduik niet je handen naar voren zoals je normaal doet als je het water in duikt. “Je handen worden als eerst koud. Je kunst ze dus het beste boven water houden of onder je oksel stoppen. Dat is namelijk de warmste plek van je lichaam.”