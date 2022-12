Boodschappen doen op nieuwjaarsdag: in deze gemeentes kan het

In de meeste gemeentes in Brabant kun je op nieuwjaarsdag boodschappen doen in de supermarkt. Dit betekent niet dat alle supermarkten in die gemeente open zijn, dus wil je boodschappen doen kijk dan goed welke supermarkt open is. In vier gemeentes in onze provincie blijven de supermarkten gesloten.

Nieuwjaarsdag is een van die dagen waarop het niet zeker is of jouw supermarkt open is. Maar waar vroeger de meeste supermarkten dicht waren, zijn er tegenwoordig steeds meer supermarkten die de deuren openen.

Meest geopende supermarkten

In Vught zijn in verhouding de meeste supermarkten geopend. Daar is 71 procent van alle supermarkten geopend. Vught heeft zeven supermarkten, daarvan zijn er dus vijf geopend.

In Eindhoven zijn de meeste supermarkten open, 34 in totaal. Breda volgt met 26 geopende supermarkten en in Tilburg zijn 25 supermarkten open. Opvallend is dat in Den Bosch maar één supermarkt open is. Het gaat om de AH to go op het Stationsplein.

Waar je in Den Bosch dus goed moeten zoeken, hoef je het in een aantal gemeentes in Brabant niet eens te proberen. In Altena, Alphen-Chaam, Waalre en Heeze-Leende zijn namelijk alle supermarkten gesloten. Daar moet je nu dus al goed gaan nadenken over waar je op 1 januari zin in hebt.