Gewapende automobilist crasht na achtervolging op A27

Op de A27 bij Oosterhout is vrijdagavond een man aangehouden die meerdere wapens in zijn auto had liggen. De politie kreeg daarover een tip en zette de achtervolging in. De verdachte sloeg op de vlucht, maar botste even later tegen een vrachtwagen aan en kon aangehouden worden.

Een automobilist zag rond kwart voor negen op de A58 dat de verdachte een wapen bij zich had in de auto en gaf het kenteken door aan de politie. Toen agenten de man gevonden hadden op de snelweg, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Via de A58 is de man over de A16 en A59 naar de A27 gereden. Ter hoogte van Oosterhout crashte hij met zijn auto op een vrachtwagen. De verdachte raakte lichtgewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Daar wilden agenten de man aanhouden, maar hij verzette zich daartegen. Drie wapens

In de auto van de verdachte zijn drie wapens gevonden. Er wordt nog onderzocht of ze echt zijn. Ook heeft de politie bloed afgenomen bij de automobilist om te onderzoeken of hij onder invloed van alcohol of drugs was. Vanwege het onderzoek was de A27 in zuidelijke richting tijdelijk afgesloten.