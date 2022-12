Overleden vrouw (91) gevonden na flatbrand in Geldrop

Bij een flatbrand aan de Waleweinlaan in Geldrop is vrijdagnacht een 91-jarige vrouw omgekomen. Ze was de bewoonster van het appartement, waar de brand uitbrak. Volgens de politie gaat het om een noodlottig ongeval.

Iets na half vijf kreeg de brandweer de melding van de brand op de zesde verdieping van het gebouw. Het vuur was relatief snel onder controle, maar voor de vrouw bleek het toch te laat. Ontruimingen

Een aantal naastgelegen appartementen werd voor de zekerheid tijdelijk ontruimd. Na de brand werden die woningen gelucht, zodat de bewoners snel weer terug hun huis in konden. De politie deed zaterdagochtend onderzoek naar de oorzaak van de brand. Omdat er iemand om het leven is gekomen, was ook een team van de Forensische Opsporing aanwezig. Later liet de politie weten dat er geen sporen van een misdrijf zijn. De vrouw zou zijn overleden door een noodlottig ongeval.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision