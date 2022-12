Michael van Gerwen plaatst zich voor kwartfinale van WK Darts

Michael van Gerwen heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het WK Darts in Londen. In een Nederlands onderonsje met Dirk van Duijvenbode boekte de drievoudig kampioen een 4-1 overwinning.

Van Gerwen, de nummer 3 van de wereld, pakte meteen de winst in de eerste set. Al moest hij er wel hard voor werken. Zo liet Van Duijvenbode zich onder meer zien met een 117-finish. Maar na zes gemiste dubbels van 'Aubergenius', maakte de Vlijmenaar het af.

Van Gerwen drukte door in de tweede set. Hij kwam snel op een 2-0-voorsprong, maar zag Van Duijvenbode vervolgens terugslaan met een knappe 170-finish. Een tweede break bezorgde Van Gerwen vervolgens de winst in de set (2-0).

Korte comeback

Van Duijvenbode herpakte zich in de derde set. Met een gemiddelde boven de 120 won hij de set met 3-1. Ook in de daaropvolgende set scoorde de nummer 14 van de wereld hoog, maar op de belangrijke momenten vergat hij zichzelf te belonen.

Van Gerwen liep uit naar 3-1, waarna Van Duijvenbode de teleurstelling niet meer te boven kwam. De Brabander maakte het in de vijfde set makkelijk af.

Vertrouwen

Van Gerwen speelt in de kwartfinale tegen Chris Dobey, die eerder op de avond Rob Cross uitschakelde. "Ik zit vol vertrouwen en in de volgende ronde gaat het om vijf in plaats van vier gewonnen sets. Alles is in mijn voordeel, maar ik moet scherp en gefocust blijven", zo blikte Van Gerwen vooruit op die clash.