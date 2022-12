Dakar Rally is begonnen: 'Iedereen kan deze editie winnen'

De proloog zit erop en vanaf morgen begint het echte werk in de Dakar Rally. De eerste dertien kilometer leverde nog geen grote verschillen op, maar toch was er al een crash en reed een truck bijna het publiek in. Verder kijken we met de Brabantse deelnemers vooruit naar wat hun te wachten staat en doen verslag van de Shakedown. Daarin testen de deelnemer hun voertuig voordat zij de hoge duinen gaan trotseren. Omroep Brabant publiceert elke dag om 20.00 uur op Youtube een samenvatting van de dag.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door