Erik van Loon crasht in proloog Dakar Rally: 'Het is gewoon mijn fout'

Erik van Loon kent een valse start van de Dakar Rally. In de dertien kilometer lange proloog crashte de autocoureur in een bocht. De coureur uit Eersel kan de Dakar Rally wel vervolgen.

De dertien kilometer lange proloog leek heel onschuldig, maar toch ging het fout voor Erik van Loon. In een bocht viel de auto om en moest het voertuig van de Brabander omhoog getrokken worden.

Van Loon zei vlak na zijn crash dat hij vrijdag bij het verkennen deze bocht had aangemerkt als gevaarlijk. Hij is dus zelfbewust. "Het is gewoon mijn fout."

Zelf heeft hij lichte klachten na zijn crash. "Ik heb wat last van mijn nek. Ik hoop er morgen niet zo veel last van te hebben, maar het is wel balen want ik was topfit."

De coureur uit Eersel begon de Dakar Rally vol ambitie en wil in de top 5 eindigen. Maar door de crash bedraagt zijn achterstand al meer dan zes minuten. De echte etappes komen echter nog en dus is er nog genoeg mogelijk voor Van Loon.

Eerder op de dag ging het ook al bijna fout bij de trucks. Een Tsjechische truck remde te laat en reed het publiek in. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden.