Man die is doodgestoken in Bladel droeg een enkelband

Wachten op privacy instellingen... Het huis waar de steekpartij plaatsvond (Foto: Rico Vogels - SQ Vision Mediaprodukties) Volgende Vorige 1/2 Politie doet onderzoek naar de steekpartij

In een huis aan de Van Dissellaan in Bladel is een man overleden na een steekpartij. Dat meldt de politie zaterdagmiddag.

Agnes van der Straaten Geschreven door