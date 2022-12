Oisterwijkse reisondernemer komt om tijdens kitesurfen in Zuid-Afrika

Charles Witlox, ook wel bekend als Charlie en oprichter van Charlie's Travels uit Oisterwijk is omgekomen bij een kitesurfongeluk in Zuid-Afrika. De 33-jarige Witlox woonde al meerdere jaren in Afrika en doorkruiste het hele land om nieuwe plekken te ontdekken.

Liam Toll & ANP Geschreven door

De Zuid-Afrikaanse nieuwswebsite news24.com meldt dat een windvlaag hem te pakken had gekregen tijdens het kitesurfen en honderden meters van de zee had meegesleurd. Hij raakte daardoor ernstig gewond. Witlox werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij uiteindelijk aan zijn verwondingen. Twee dagen voor het tragische ongeval had de Zuid-Afrikaanse weerdienst gewaarschuwd voor sterke tot bijna stormachtige wind tussen vijftig en zeventig kilometer per uur en golven tussen 3,5 en 4,5 meter hoog.

"Charles was een voorbeeld voor ons, een icoon."