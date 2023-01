Nu al bijltjesdag voor Brabantse deelnemers in Dakar Rally

Het was een bewogen eerste etappe van de Dakar Rally. De motor van Vick Versteijnen begaf het vlak voor de finish en Janus van Kasteren kreeg terwijl hij aan kop reed een lekke band. Erik van Loon leek zich te revancheren van zijn crash een dag eerder maar maakte een navigatiefout. Succes was er voor Team Van de Laar. Zij behaalden de beste eindklassering ooit. Genoeg om over na te praten in de tweede aflevering van Bivak Brabant Dakar. Omroep Brabant publiceert elke dag om 20.00 uur op YouTube een samenvatting van de dag.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door