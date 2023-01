Auto ramt huis, politie overmeestert bestuurder met fles bier in de hand

De chauffeur van een auto heeft het zondagmorgen in Veldhoven wel erg bont gemaakt. Op de Zandoerleseweg reed hij rond negen uur tegen de voorgevel van een huis. Een vrouw die er woont, schrok en ze ging kijken wat er was gebeurd. Ze zag hoe de man probeerde weg te rijden. De man moest uiteindelijk vastgebonden op een brancard worden afgevoerd.

Toen de politie bij het huis aankwam, had de chauffeur nog een fles bier in zijn hand en gedroeg hij zich zeer agressief. De man werd vastgebonden aan een brancard van een ziekenwagen en hij is daarna onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.

De automobilist was vanuit Veldhoven op weg naar Knegsel. Op een bepaald moment kwam hij op de Zandoerleseweg in de berm terecht, waarna hij door struiken en over een voetpad reed om via de oprit en tuin tegen het huis tot stilstand te komen.