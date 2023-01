Zonder de Russen staat de Dakar Rally op z'n kop: 'De sfeer is heel anders'

Bij de trucks wordt dit jaar de Dakar Rally spannender dan ooit. De vier Russische trucks van Kamaz doen niet mee omdat het team geen afstand wilde doen van de oorlog. De weg ligt hierdoor open voor een Brabantse eindoverwinning, maar niks lijkt zeker in deze bijzondere editie van de rally.

Van spanning was weinig sprake de afgelopen jaren bij de trucks in de Dakar Rally. Dat de Russen nummer één tot en met vier gingen worden was een zekerheid. Daarachter zat vaak meer spanning maar dan ging het over ‘maar’ een vijfde plek.

Die vijfde plek was afgelopen jaar voor Janus van Kasteren. De coureur uit Eindhoven gaat dit jaar vol voor de overwinning en kijkt uit naar de strijd zonder de Russen. “Ja mooi hé! De sfeer dit jaar is heel anders. Iedereen wil meedoen om de bovenste plekken. Dat zorgt voor extra onderlinge spanningen.”