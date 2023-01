Koud water trotseren tijdens nieuwjaarsduik: 'Even naar adem happen'

De buitenlucht was warmer dan het water tijdens deze nieuwjaarsduik (foto: Raymond Merkx). Na afloop wacht er snert als beloning (foto: Raymond Merkx). Een enkele held dompelde ook de schouders onder water (foto: Raymond Merkx). Volgende Vorige 1/3 De buitenlucht was warmer dan het water tijdens deze nieuwjaarsduik (foto: Raymond Merkx).

Er werd weer druk geplonsd tijdens de verschillende nieuwjaarsduiken in Brabant. In Nieuwkuijk werd voor het eerst een nieuwjaarsduik gehouden. Vijftig deelnemers renden daar de Nieuwkuijkse Wiel in. Met een buitentemperatuur van dubbele cijfers, voelde het water extra koud aan.

Sommige deelnemers hadden zich voorbereid op deze koude training, anderen hadden zich afgelopen nacht laten ompraten. "Een dag geleden had ik niet gedacht dat ik nu hier in mijn badpak zou staan", zegt Sharonne Sonneveld met een grote grijns. "Het is een leuke ervaring. Wie weet volgend jaar weer."

'Het is wel even naar adem happen in dit koude water."

Met een temperatuur van 10 graden was het dit jaar een minder Spartaanse onderneming dan andere jaren. "Het is heerlijk weer", zegt organisator Jacqueline van Hulten. "Het water is kouder dan de buitenlucht, dan is het wel even naar adem happen als je in het water gaat." Deelnemer Tom Blankers voelde zich helemaal fris na zijn nieuwsjaarsduik. "Ik had vooraf geen zin. Maar toen ik er weer uit kon, had ik mijn eerste geluksmomentje van 2023 te pakken." Op andere plaatsen in Brabant werden ook nieuwjaarsduiken georganiseerd.

In Terheijden werd de polonaise ingezet als opwarmertje voor de nieuwjaarsduik (foto: Erald van der Aa).