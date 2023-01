Benzinedief tankt verkeerd en kan daarom niet wegrijden bij tankstation

Een automobilist die had getankt zonder te betalen is zaterdag gestrand bij het tankstation in Breda dat hij probeerde te beroven. De man had namelijk benzine getankt, zijn 'vluchtauto' loopt echter op diesel.

Medewerkers van het tankstation aan de Graaf Hendrik III Laan hadden de benzinedief al in het vizier toen hij het terrein van het tankstation kwam opgereden. De kentekenplaten van de auto waren namelijk afgeplakt. Vermoedelijk had de man vorige week ook al op dezelfde manier bij hetzelfde tankstation brandstof gestolen. Dief probeert te vluchten

Toen de auto na de tankbeurt na enkele meters al stilviel, zette de man het op een lopen. Medewerkers gingen achter hem aan, al snel werd hij gevonden in een nabijgelegen wijk. De dief werd door een medewerker van het tankstation overgedragen aan de politie, die heeft hem aangehouden. De man zit vast.