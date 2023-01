Brandend vuurwerkafval gedumpt in het bos: 'Te zot voor woorden'

In de bosrijke omgeving van landgoed Groot Molenbeek in Bergen op Zoom is zondagavond een ton met daarin nog smeulend vuurwerkafval gedumpt. Boswachter Erik de Jonge van het Brabants Landschap deelt op Twitter maandagochtend een filmpje van de vondst. "Wist je dat je vuurwerkafval gewoon nog brandend in kunt leveren in het bos?", schrijft hij er cynisch bij.

Sandra Kagie Geschreven door

De vrouw die het gedumpte vuurwerkafval vond, noemt de dumping 'te zot voor woorden'. Het gaat om onder meer een gloeiendhete ton met daarin nog smeulend vuurwerkafval, zo omschrijft ze. Ze roept de verantwoordelijke voor de dumping op de boel te komen opruimen. "Het is onze achtertuin. Leg het even bij jezelf in je achtertuin", zegt ze. Een oproep waar De Jonge zich bij aansluit. "Graag even melden, joh. Je maakt kans op een grote klapper."