Van Bo tot Biertje: deze hondennamen waren het populairst in 2022

Niets zo schattig als een puppy. Dat blijkt, want we hebben in Brabant het afgelopen jaar weer heel wat kleine viervoeters in huis gehaald. En die beestjes moeten ook allemaal een naam krijgen. De populairste? Max. Maar er kwamen ook minder alledaagse varianten voorbij, zoals Waffel en Booty.

Dat blijkt uit cijfers van huisdierenverzekeraar Petplan, dat jaarlijks onderzoek doet naar de meest populaire dierennamen. Het lijstje van 2022 is gebaseerd op de gegevens van ruim 43.000 Brabantse hondenbaasjes. Max racet concurrentie voorbij

Mét dus een kersverse nummer één. Na een flinke inhaalrace stoot Max de vorige winnaar Luna van de troon. Dat is overigens bij teefjes nog altijd de absolute koploper. Het podium wordt gecompleteerd door Pip. Opvallend is dat Guus landelijk op plek 2 staat, maar uitgerekend in Brabant ontbreekt. Zie hier de volledige top 10: Max Luna Pip Bo Moos Ollie Bailey Charlie Balou Coco Straattaal en een hoop eten

Waar veel baasjes waarschijnlijk geïnspireerd zijn door hun grote Formule 1-held, halen andere baasjes de ideeën uit heel andere hoeken. Volgens Petplan kiezen 'we' steeds vaker voor grappige namen. Ook daarvan een kleine selectie: Doekoe Booty Gucci Biertje Falafel Cheeseburger Waffel Cocosnoot Chefke Muppert