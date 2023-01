Homostel loopt hand in hand en wordt door groep tegen de grond geslagen

Het was een dramatische afloop van een gezellige carnavalsavond in Breda voor twee mannen eind februari vorig jaar. Het stel liep hand in hand over straat, toen een groep jongeren hen uitschold en vervolgens ernstig mishandelde. De politie deelt in Bureau Brabant bewakingsbeelden, in de hoop dat de daders alsnog gepakt worden.

Sven de Laet Geschreven door